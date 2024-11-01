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Израиль

Сотрудники израильских представительств по всему миру получили письма с угрозами

время публикации: 01 ноября 2024 г., 16:50 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 16:50
Сотрудники израильских представительств по всему миру получили письма с угрозами
Фото NEWSru.co.il

В МИД Израиля сообщили, что в последние дни сотрудники сразу нескольких израильских представительств по всему миру получили электронные письма, содержавшие угрозы и шантаж.

Письма были отправлены с разных адресов, однако их содержание было одинаковым: "Если вы не будете сотрудничать – мы обнародуем фотографии, оскорбительные для вас и вашей семьи".

Угрозы сопровождались требованием перевести деньги через аккаунт в системе Биткойн, которая использовалась хакерами для мошенничества и вымогательства.

Израиль
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