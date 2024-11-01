С 1 ноября обязательно включение фар в дневное время суток на междугородних трассах
время публикации: 01 ноября 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 09:23
С пятницы, 1 ноября, вступает в силу сезонное правило об обязательном включении фар в дневное время суток на междугородних трассах. Министерство транспорта Израиля напоминает, что штраф для водителей, не следующих этому правилу – 100 шекелей и два штрафных балла.
Обязательное включение фар в дневное время суток распространяется на все виды транспортных средств, и будет действовать до 31 марта 2025 года.
Автобусы, такси, мотоциклы и тяжёлый грузовой транспорт обязаны ездить с включёнными фарами в дневное время суток и на городских трассах все зимние месяцы.