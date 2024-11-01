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Израиль

Суд обязал Tinder-афериста Саймона Леваева заплатить жертве 415 тысяч шекелей

время публикации: 01 ноября 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 09:08
Суд обязал Tinder-афериста Саймона Леваева заплатить жертве 415 тысяч шекелей
Avshalom Sassoni/Flash90

Тель-Авивский мировой суд приговорил Шимона Йегуду Хаюта, известного как Tinder-аферист Саймон Леваев, к выплате 415 тысяч шекелей компенсации Кейт Конлин, ставшей жертвой его аферы.

Решение было вынесено в одностороннем порядке после того, как Леваев не представил письменных возражений на иск.

В исковом заявлении, поданном Конлин, указывается, что Леваев причинил ей "моральный и физический ущерб" и разрушил ее карьеру в Израиле. Кроме того, согласно иску, Леваев угрожал Конлин и принуждал ее брать кредиты в нескольких банках на свое имя, но не вернул ей деньги.

Шимон Хают, выдававший себя за сына Леваева, на самом деле родился и вырос в Бней-Браке. Его отец – раввин Йоханан Хают – работает в авиакомпании "Эль-Аль". Хают-младший в Израиле обвиняется в нескольких случаях мошенничества. В 2011 году ему удалось сбежать из страны по поддельному паспорту перед самым вынесением приговора в суде.

После бегства из Израиля обаятельный мошенник выдавал себя за миллиардера, он жил в шикарных гостиницах и проводил вечеринки на яхтах, а когда заканчивались деньги, он брал взаймы у своих состоятельных подруг, с которым знакомился с помощью приложения для мобильного телефона Tinder.

Он был арестован в 2019 году на территории Греции – в ходе совместной операции израильской полиции и Интерпола, экстрадирован в Израиль, где был приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Через 5 месяцев после начала отбывания наказания он был освобожден в связи с эпидемией коронавируса. Компания стримингового телевидения Netflix сняла по мотивам его похождений документальный фильм "Аферист из Tinder".

Отметим, что в том же суде в марте этого года началось рассмотрение частного уголовного обвинения ("ковлана плилит"), поданного против Хаюта семьей бизнесмена Льва Леваева.

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