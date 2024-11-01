За сутки в Ливане ЦАХАЛ атаковал около 150 целей. Видео
время публикации: 01 ноября 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 09:27
ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в Ливане были атакованы около 150 целей – штабы "Хизбаллы", пусковые установки, военная инфраструктура.
В частности, ликвидирована пусковая установка, из которой велся обстрел территории Израиля. Ликвидирован ракетчик.
Силы 91-й и 146-й дивизий продолжают действовать на юге Ливана, ликвидируя террористов и разрушая инфраструктуру террора.
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