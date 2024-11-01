За сутки в Ливане ЦАХАЛ атаковал около 150 целей. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в Ливане были атакованы около 150 целей – штабы "Хизбаллы", пусковые установки, военная инфраструктура.

В частности, ликвидирована пусковая установка, из которой велся обстрел территории Израиля. Ликвидирован ракетчик.

Силы 91-й и 146-й дивизий продолжают действовать на юге Ливана, ликвидируя террористов и разрушая инфраструктуру террора.