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Израиль

Силы 401-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа действуют в Джабалии

время публикации: 01 ноября 2024 г., 16:26 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 16:32
Силы 401-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа действуют в Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛа действовали в Джабалии последние три недели. Военнослужащие уничтожали террористов в ближнем бою и посредством ударов с воздуха.

В ходе этой операции ликвидированы сотни террористов, обнаружены десятки подземных туннелей, множество фрагментов террористической инфраструктуры.

В результате теракта в Джабалии погиб командир 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛа полковник Эхсан Дакса, подполковник Иегуда Шило получил тяжелые ранения.

Командир 601-го батальона напомнил бойцам, что полковник Дакса был профессиональным и человечным командиром, и долг его сослуживцев – идти по его пути, проявляя мужество и решимость.

Израиль
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