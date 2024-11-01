Силы 401-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа действуют в Джабалии

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛа действовали в Джабалии последние три недели. Военнослужащие уничтожали террористов в ближнем бою и посредством ударов с воздуха.

В ходе этой операции ликвидированы сотни террористов, обнаружены десятки подземных туннелей, множество фрагментов террористической инфраструктуры.

В результате теракта в Джабалии погиб командир 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛа полковник Эхсан Дакса, подполковник Иегуда Шило получил тяжелые ранения.

Командир 601-го батальона напомнил бойцам, что полковник Дакса был профессиональным и человечным командиром, и долг его сослуживцев – идти по его пути, проявляя мужество и решимость.