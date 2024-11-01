Девять раненых в результате падения ракеты в районе деревни Шааб в Галилее
время публикации: 01 ноября 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 14:30
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" и спасательные службы работают на месте падения ракеты в оливковой плантации в местном совете Шааб в Нижней Галилее примерно в 25 километрах от границы с Ливаном.
Сообщается, что в результате взрыва пострадали девять человек, состояние одного из них тяжелое.
В числе пострадавших также четверо детей. После оказания неотложной помощи раненым, их эвакуируют в больницы. Информация уточняется.
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