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Израиль

Девять раненых в результате падения ракеты в районе деревни Шааб в Галилее

время публикации: 01 ноября 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 14:30
Девять раненых в результате падения ракеты в районе деревни Шааб в Галилее
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" и спасательные службы работают на месте падения ракеты в оливковой плантации в местном совете Шааб в Нижней Галилее примерно в 25 километрах от границы с Ливаном.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали девять человек, состояние одного из них тяжелое.

В числе пострадавших также четверо детей. После оказания неотложной помощи раненым, их эвакуируют в больницы. Информация уточняется.

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