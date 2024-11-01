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Израиль

ЦАХАЛ завершил операцию в Нур аш-Шамсе, ликвидированы трое террористов. Видео

время публикации: 01 ноября 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 09:46
ЦАХАЛ завершил операцию в Нур аш-Шамсе, ликвидированы трое террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о завершении операции в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, которая длилась более суток. В ходе операции были ликвидированы трое террористов.

В операции были задействованы силы бригады "Менаше", разведбатальона "Харув", а также пограничной полиции и общей службы безопасности (ШАБАК).

Названы имена двоих ликвидированных террористов Абд аль-Азиз Абу Саман и Ахмад Асам Фахмауи. Оба участвовали в перестрелке и бросали в военных взрывные устройства.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы использовали больницу в Туль-Кареме для передачи оружия.

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