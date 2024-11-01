ЦАХАЛ: за сутки в секторе Газы были атакованы около 50 целей. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что силы 162-й и 252-й дивизий, а также дивизии "Газа", продолжают действовать против террористической организации ХАМАС в секторе Газы. За сутки атакованы около 50 целей.

В Джабалии, на севере сектора, за последние сутки были уничтожены десятки террористов.

В районе Рафиаха для ликвидации террористов, находившихся в подземном укрытии, была задействована авиация.