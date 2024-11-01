Арестован нелегал из Дженина, шантажировавший жительницу Иерусалима интимными файлами

Полиция сообщает об аресте жителя Палестинской автономии, ранее проживавшего в Дженине, который шантажировал жительницу арабского квартала Иерусалима после интимной связи между ними.

Судя по сообщению полиции, мужчина, незаконно находившийся на территории Израиля, просил женщину присылать ему свои интимные фото и видео, а затем начал шантажировать ее, требуя денег, угрожая опубликовать имеющиеся у него файлы.

Шантажист задержан, ему будут предъявлены обвинения.