x
01 ноября 2024
|
последняя новость: 08:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2024
|
01 ноября 2024
|
последняя новость: 08:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестован нелегал из Дженина, шантажировавший жительницу Иерусалима интимными файлами

время публикации: 01 ноября 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 08:35
Арестован нелегал из Дженина, шантажировавший жительницу Иерусалима интимными файлами
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает об аресте жителя Палестинской автономии, ранее проживавшего в Дженине, который шантажировал жительницу арабского квартала Иерусалима после интимной связи между ними.

Судя по сообщению полиции, мужчина, незаконно находившийся на территории Израиля, просил женщину присылать ему свои интимные фото и видео, а затем начал шантажировать ее, требуя денег, угрожая опубликовать имеющиеся у него файлы.

Шантажист задержан, ему будут предъявлены обвинения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook