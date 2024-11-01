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Израиль

Внимание, розыск: пропал 90-летний Семен Гинзбург

время публикации: 01 ноября 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 15:54
Семен Гинзбург
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в поисках 90-летнего Семена Гинзбурга, жизнь которого может быть в опасности.

В последний раз мужчину видели утром в пятницу, 1 ноября, в Ашдоде, с тех пор его местоположение неизвестно.

Описание внешности: рост 1.60, лысый, носит черно-зеленые штаны, ковбойскую черно-серую шляпу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6387222 и 100.

Израиль
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