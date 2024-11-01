Внимание, розыск: пропал 90-летний Семен Гинзбург
время публикации: 01 ноября 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 15:54
Полиция Израиля просит помощи в поисках 90-летнего Семена Гинзбурга, жизнь которого может быть в опасности.
В последний раз мужчину видели утром в пятницу, 1 ноября, в Ашдоде, с тех пор его местоположение неизвестно.
Описание внешности: рост 1.60, лысый, носит черно-зеленые штаны, ковбойскую черно-серую шляпу.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6387222 и 100.