Внимание, розыск: пропал 90-летний Семен Гинзбург

Полиция Израиля просит помощи в поисках 90-летнего Семена Гинзбурга, жизнь которого может быть в опасности.

В последний раз мужчину видели утром в пятницу, 1 ноября, в Ашдоде, с тех пор его местоположение неизвестно.

Описание внешности: рост 1.60, лысый, носит черно-зеленые штаны, ковбойскую черно-серую шляпу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6387222 и 100.