ПВО: лазерные пушки, ХЕЦ – чем мы защищаем небо. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

Сегодняшний комментарий посвящен системам противоракетной обороны Израиля и Ирана, а также роли американской поддержки в этом вопросе.

Недавний удар по Ирану выявил одну из критических уязвимостей Исламской республики – отсутствие эффективной системы ПВО, способной противостоять баллистическим ракетам.

Как будет выстраиваться противовоздушная оборона Ирана в условиях ограниченного доступа к современной технике?

Чем ответит Израиль, который долгие годы отрабатывал оборону от всех типов баллистических ракет, создавая многоярусную систему противоракетной защиты?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".