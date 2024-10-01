СМИ: теракт в Яффо совершен жителями Хеврона

Телеканал "Кешет-12" со ссылкой на источник в службах безопасности передал, что теракт в Яффо был совершен жителями Хеврона.

Во вторник, 1 октября, двое террористов вышли из трамвая на бульваре Иерушалаим в Яффо и открыли огонь по прохожим.

В результате теракта погибли шесть человек и девять были ранены.

Оба террориста ликвидированы сотрудниками служб безопасности.

Раненые доставлены в больницы "Вольфсон" в Холоне и "Ихилов" в Тель-Авиве.

Отметим, что теракт в Яффо произошел за несколько минут до ракетного обстрела из Ирана.