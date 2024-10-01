СМИ: теракт в Яффо совершен жителями Хеврона
время публикации: 01 октября 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 21:02
Телеканал "Кешет-12" со ссылкой на источник в службах безопасности передал, что теракт в Яффо был совершен жителями Хеврона.
Во вторник, 1 октября, двое террористов вышли из трамвая на бульваре Иерушалаим в Яффо и открыли огонь по прохожим.
В результате теракта погибли шесть человек и девять были ранены.
Оба террориста ликвидированы сотрудниками служб безопасности.
Раненые доставлены в больницы "Вольфсон" в Холоне и "Ихилов" в Тель-Авиве.
Отметим, что теракт в Яффо произошел за несколько минут до ракетного обстрела из Ирана.
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