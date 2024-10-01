1864 сирены, двое раненых. Впервые задействована система оповещения "Личное сообщение"

Массированный обстрел Израиля: во вторник вечером по всей территории страны прозвучали 1864 ракетные тревоги, по территории Израиля выпущено, по предварительным данным, около 400 ракет (Управление тылом говорит о 180 запусках).

По предварительным данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате ракетных обстрелов осколочные ранения получили два человека, оба легко ранены. Оба пострадавших находились в районе Тель-Авива. Еще несколько человек получили легкие травмы, когда бежали в защищенное пространство.

В ходе сегодняшней атаки впервые была задействована новая система Управления тылом "Личное сообщение": специальное сообщение появляется на экране мобильного телефона пользователя, в зависимости от места его расположения и близости к возможному источнику опасности, для этого сообщения не требуется специально установленное приложение для телефона.