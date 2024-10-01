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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: ожидается массированный обстрел из Ирана

время публикации: 01 октября 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 19:21
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари
Пресс-служба ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа: ожидается массированный обстрел из Ирана
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в своем заявлении в 19:00 сообщил, что, по оценкам армии, обстрел из Ирана может носить широкомасштабный характер.

Представитель ЦАХАЛа призвал население сохранять хладнокровие, строго следовать инструкциям Управления тылом.

Он напомнил, что жителям Гуш-Дана рекомендовано находиться рядом с бомбоубежищами.

Израиль
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