Пресс-служба ЦАХАЛа: ожидается массированный обстрел из Ирана

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в своем заявлении в 19:00 сообщил, что, по оценкам армии, обстрел из Ирана может носить широкомасштабный характер.

Представитель ЦАХАЛа призвал население сохранять хладнокровие, строго следовать инструкциям Управления тылом.

Он напомнил, что жителям Гуш-Дана рекомендовано находиться рядом с бомбоубежищами.