Пресс-служба ЦАХАЛа: ожидается массированный обстрел из Ирана
время публикации: 01 октября 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 19:21
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в своем заявлении в 19:00 сообщил, что, по оценкам армии, обстрел из Ирана может носить широкомасштабный характер.
Представитель ЦАХАЛа призвал население сохранять хладнокровие, строго следовать инструкциям Управления тылом.
Он напомнил, что жителям Гуш-Дана рекомендовано находиться рядом с бомбоубежищами.
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