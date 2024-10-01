NY Times: Ожидается, что Иран атакует Израиль в ближайшие 12 часов

Источник в Пентагоне сообщил американскому изданию New York Times: ожидается, что Иран атакует Израиль в ближайшие 12 часов, "скорее всего, с наступлением темноты".

Источник, говоривший с NY Times на условиях анонимности, сказал, что "Иран может запустить беспилотники и крылатые ракеты". По словам источника, Израиль эвакуировал военные базы в центре страны. Целями иранской атаки могут стать базы ВВС и военной разведки.