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NY Times: Ожидается, что Иран атакует Израиль в ближайшие 12 часов

время публикации: 01 октября 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 18:11
NY Times: Ожидается, что Иран атакует Израиль в ближайшие 12 часов
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Источник в Пентагоне сообщил американскому изданию New York Times: ожидается, что Иран атакует Израиль в ближайшие 12 часов, "скорее всего, с наступлением темноты".

Источник, говоривший с NY Times на условиях анонимности, сказал, что "Иран может запустить беспилотники и крылатые ракеты". По словам источника, Израиль эвакуировал военные базы в центре страны. Целями иранской атаки могут стать базы ВВС и военной разведки.

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