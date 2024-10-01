ЦАХАЛ: израильские военные длительное время действовали в Ливане, нейтрализуя "Хизбаллу"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с публичным заявлением. Он объяснил, что ЦАХАЛ был вынужден начать наземную операцию в Ливане, чтобы нейтрализовать "Хизбаллу", около года обстреливающую север Израиля.

Хагари сообщил, что с начала войны в октябре 2023 года силы ЦАХАЛа провели десятки операций на территории южного Ливана с целью уничтожения инфраструктуры "Хизбаллы" в деревнях и на территориях в непосредственной близости от израильской границы. В частности, были пресечены попытки спецназа "Радуан" атаковать приграничные районы Израиля.

Бойцы ЦАХАЛа действовали в ливанских деревнях и на пересеченной местности, выявляя подземные сооружения "Хизбаллы" вдоль границы, тайники с оружие, наблюдательные пункты и др. В ходе этих операций была собрана разведывательная информация, были уничтожены вооружения "Хизбаллы", в том числе иранского производства, были разрушены подземные сооружения. Некоторые образцы оружия и оборудования были вывезены на территорию Израиля.