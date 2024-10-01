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Израиль

Клановые войны в Джиср аз-Зарке: двое подростков едва не убили ровесника

время публикации: 01 октября 2024 г., 15:33 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 15:33

Двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в том, что они совершили нападение на 15-летнего подростка с применением огнестрельного оружия: подросток получил тяжелые ранения. Несовершеннолетним вменяется причинение тяжких телесных повреждений и незаконное ношение оружия.

Расследование нападения было начато 16 сентября после того, как в полицию Джиср аз-Зарки поступило сообщение о стрельбе. На месте происшествия были собраны улики, включающие записи камер наружного наблюдения.

Следователям удалось установить личность двоих подозреваемых, несовершеннолетних жителей Джиср аз-Зарки, они были задержаны для допроса, после которого их поместили под стражу.

Мотивом нападения стала клановая вражда. Срок содержания подозреваемых несколько раз продлевался, после чего им были предъявлены обвинения. Полиция просит продлить срок содержания подозреваемых под стражей до завершения судебных разбирательств.

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