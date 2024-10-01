ЦАХАЛ: в Бейруте ликвидирован командир дивизии "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщает, что сегодня, 1 октября, в Бейруте был ликвидирован Зульфикар Хинуаи, командир дивизии "Имам Хусейн" ("Хизбалла").

По данным израильской разведки, ранее он командовал силами "Хизбаллы" в районе Алеппо (север Сирии) и отвечал за инженерное обеспечение подразделения "Азиз".

Зульфикар Хинуаи был уничтожен в результате авиаудара, нанесенного израильским истребителем по квартире, где он находился.

Хинуаи после вступления в ряды "Хизбаллы" отвечал за инженерное обеспечение подразделения "Азиз", а позже он был назначен командовать дивизией "Имам Хусейн": это назначение поддерживали Хасан Насралла и его заместитель Касем Сулеймани.

Эта дивизия состоит из тысяч террористов разных национальностей со всего Ближнего Востока. С началом войны она переместилась в Ливан, и действовала в тесной координации с южным фронтом "Хизбаллы". Боевики дивизии "Имам Хусейн" принимали активное участие в боевых действиях и совершали теракты на территории Ливана, Сирии и Ирака, включая обстрелы противотанковыми снарядами, запуски заминированных беспилотников и ракетные обстрелы.

В частности, именно подчиненные Зульфикара Хинуаи несут ответственность за атаку беспилотниками эйлатской школы в ноябре 2023 года.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира так называемого "подразделения 4400" в шиитской террористической организации "Хизбалла" Мухаммада Джафара Касира. Подразделение 4400 курирует переброску оружия из Ирана и его сателлитов "Хизбалле" в Ливане.