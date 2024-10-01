В Бейруте ликвидирован командир подразделения по переброске иранского оружия "Хизбалле"

ЦАХАЛ ликвидировал командира так называемого "подразделения 4400" в шиитской террористической организации "Хизбалла" Мухаммада Джафара Касира. Подразделение 4400 курирует переброску оружия из Ирана и его сателлитов "Хизбалле" в Ливане.

Истребители ВВС ЦАХАЛа, пользуясь точными разведданными, нанесли удар по квартире, где находился Мухаммад Джафар Касир в Бейруте. Уничтоженный террорист был одним из высокопоставленных командиров "Хизбаллы", он считался приближенным к иранскому режиму и был самым важным элементом террористической оси "Иран–"Хизбалла"–Сирия".

Касир руководил сотнями операций по передаче стратегического оружия "Хизбалле" в Ливане, он продвигал проект по вооружению террористов высокоточными ракетами и развитию огневых мощностей "Хизбаллы" в Ливане, чтобы эффективнее обстреливать израильский тыл и различные цели на территории страны.

Командиром "подразделения 4400" Мухаммад Джафар Касир прослужил около 15 лет, в последние годы он отвечал за сферу финансирования "Хизбаллы" и продвигал различные экономические проекты в Ливане и в Сирии, он отвечал за связь с бизнесменами-спонсорами террористов по всему миру. Он также отвечал за переводы средств из Ирана и Сирии на нужды "Хизбалле" в Ливане.