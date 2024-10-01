ЦАХАЛ: в Бейруте были атакованы военные объекты "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 30 сентября израильские ВВС нанесли новые удары по целям в Дахии, южном пригороде Бейрута. Были атакованы заводы по производству оружия и боеприпасов и другие инфраструктуры "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению.

При этом отмечается, что террористическая организация "Хизбалла" сознательно размещает свои производственные объекты и средства ведения войны в жилых районах Бейрута.

ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу" в Ливане.