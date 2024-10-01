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Израиль

ЦАХАЛ: в Бейруте были атакованы военные объекты "Хизбаллы". Видео

время публикации: 01 октября 2024 г., 08:37 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 08:44
ЦАХАЛ: в Бейруте были атакованы военные объекты "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 30 сентября израильские ВВС нанесли новые удары по целям в Дахии, южном пригороде Бейрута. Были атакованы заводы по производству оружия и боеприпасов и другие инфраструктуры "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению.

При этом отмечается, что террористическая организация "Хизбалла" сознательно размещает свои производственные объекты и средства ведения войны в жилых районах Бейрута.

ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу" в Ливане.

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