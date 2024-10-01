ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей юга Ливана

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям Ливана, предупредив их об опасности перемещений на юге страны, где идут бои.

"На юге Ливана идут интенсивные бои, в которых боевики "Хизбаллы" используют гражданскую инфраструктуру и вас в качестве живого щита... В целях вашей личной безопасности мы просим вас избегать передвижений на транспорте с севера к югу от реки Литани. Это предупреждение действует до дальнейшего уведомления", – сказано в предупреждении ЦАХАЛа.