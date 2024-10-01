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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей юга Ливана

время публикации: 01 октября 2024 г., 09:33 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 09:41
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей юга Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям Ливана, предупредив их об опасности перемещений на юге страны, где идут бои.

"На юге Ливана идут интенсивные бои, в которых боевики "Хизбаллы" используют гражданскую инфраструктуру и вас в качестве живого щита... В целях вашей личной безопасности мы просим вас избегать передвижений на транспорте с севера к югу от реки Литани. Это предупреждение действует до дальнейшего уведомления", – сказано в предупреждении ЦАХАЛа.

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