ЦАХАЛ подтверждает удар в Газе по школе UNRWA, превращенной в штаб ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали на востоке города Газа штаб ХАМАСа, располагавшийся на территории, где ранее находилась школа "Шуджаийя", входившая в сеть образовательных учреждений UNRWA.

Источники в Газе сообщают о не менее восьми убитых.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.