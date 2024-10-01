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Израиль

ЦАХАЛ подтверждает удар в Газе по школе UNRWA, превращенной в штаб ХАМАСа

время публикации: 01 октября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 09:05
ЦАХАЛ подтверждает удар в Газе по школе UNRWA, превращенной в штаб ХАМАСа
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали на востоке города Газа штаб ХАМАСа, располагавшийся на территории, где ранее находилась школа "Шуджаийя", входившая в сеть образовательных учреждений UNRWA.

Источники в Газе сообщают о не менее восьми убитых.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

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