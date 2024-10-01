ЦАХАЛ подтверждает удар в Газе по школе UNRWA, превращенной в штаб ХАМАСа
время публикации: 01 октября 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 09:05
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали на востоке города Газа штаб ХАМАСа, располагавшийся на территории, где ранее находилась школа "Шуджаийя", входившая в сеть образовательных учреждений UNRWA.
Источники в Газе сообщают о не менее восьми убитых.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.