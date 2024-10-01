"Кан": иранский ракетный удар по Израилю ожидается в ближайшее время

Телерадиокорпорация "Кан" со ссылкой на высокопоставленного представителя США передает: иранский ракетный удар по Израилю ожидается в ближайшее время.

Согласно этому источнику, Иран планирует нанести удар баллистическими ракетами.

Тот же источник сообщил, что США "активно участвуют в подготовке к защите Израиля от этой атаки".

"Прямое военное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", – сказал чиновник.

Незадолго до этого сообщения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением: "Граждане Израиля, кампания против иранской оси зла в самом разгаре. Я сказал вчера, что это дни великих достижений и великих вызовов. Больших достижений, потому что мы ликвидировали Насраллу и его высших командиров, а также сорвали план "Хизбаллы" по оккупации Галилеи. Мы полны решимости вернуть жителей севера в их дома. С другой стороны, есть и большие проблемы. Прошу вас о двух вещах: первое, строго следовать указаниям Командования тыла, это спасает жизни. И второе – быть сплоченными. Крепко сплотимся в предстоящие дни испытаний. Вместе выстоим, вместе будем сражаться и вместе победим".