Тысячи сотрудников и волонтеров МАДА проведут праздники в режиме повышенной готовности

Накануне череды праздников пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщает, что с самого начала войны, с "черной субботы" 7 октября 2023 года, МАДА находится в состоянии повышенной боеготовности и в постоянном контакте со службами безопасности.

За минувший год "Маген Давид Адом" увеличил количество медиков и парамедиков по всей стране, на службу поступили сотни новых машин скорой помощи, машин интенсивной терапии, мотоциклов и других уникальных транспортных средств МАДА, включая уникальный автобус интенсивной терапии на семь пациентов одновременно.

Во время осенних праздников все станции "Маген Давид Адом" будут укомплектованы персоналом, и 35 тысяч работников МАДА будут работать в состоянии повышенной готовности.

Спасательные вертолеты МАДА на севере и юге Израиля будут готовы к немедленным вылетам, и тысячи сотрудников и волонтеров "Маген Давид Адом" проведут праздник в кругу своих семей – в то время как у их домов будут находиться машины скорой помощи, готовые выехать по первой необходимости.

Служба донорства крови "Маген Давид Адом" напоминает, что во время праздников в больницах Израиля не хватает донорской крови, и учитывая военные действия в Ливане и в секторе Газы, это может оказаться фатальным. В МАДА призывают доноров приходить сдавать кровь на станциях сбора крови "Маген Давид Адом", которые будут размещаться в торговых центрах и общественных учреждениях по всей стране. Информацию о ближайших к вам станциях донорства крови МАДА можно узнать по телефону 03-5300400 или на сайте www.mdais.org/dam.