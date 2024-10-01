Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали лагерь Эйн аль-Хильуэ, на юге Ливана: цель – командир боевиков ФАТХа
время публикации: 01 октября 2024 г., 05:48 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 06:00
В ночь на 1 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ, на юге Ливана. Как сообщает агентство Reuters, целью атаки был Мунир Макдаа – командир ливанского отделения боевиков "Бригад мучеников Аль-Акса" (ФАТХ).
Отметим, что ЦАХАЛ впервые атаковал цель в Эйн аль-Хильуэ с начала войны "Железные мечи".
Известно о пяти убитых в результате этой атаки. Среди ни Хасан Макдаа – взрослый сын Мунира Макдаа.
Сведения о судьбу Мунира Макдаа уточняются.