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Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали лагерь Эйн аль-Хильуэ, на юге Ливана: цель – командир боевиков ФАТХа

время публикации: 01 октября 2024 г., 05:48 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 06:00
Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали лагерь Эйн аль-Хильуэ, на юге Ливана: цель – командир боевиков ФАТХа
AP Photo/Hussein Malla

В ночь на 1 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в лагере палестинских беженцев Эйн аль-Хильуэ, на юге Ливана. Как сообщает агентство Reuters, целью атаки был Мунир Макдаа – командир ливанского отделения боевиков "Бригад мучеников Аль-Акса" (ФАТХ).

Отметим, что ЦАХАЛ впервые атаковал цель в Эйн аль-Хильуэ с начала войны "Железные мечи".

Известно о пяти убитых в результате этой атаки. Среди ни Хасан Макдаа – взрослый сын Мунира Макдаа.

Сведения о судьбу Мунира Макдаа уточняются.

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