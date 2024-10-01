Управление тылом объявило об отмене воздушной тревоги по всей стране

В 20:34 Управление тылом сообщило об отмене воздушной тревоги по всей стране. Населению разрешается покинуть бомбоубежища.

Управление тылом призывает население сохранять бдительность и строго следовать инструкциям в случае новых сигналов тревоги.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в данный момент не выявлено новых угроз из Ирана.