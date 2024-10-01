Иран атаковал Израиль: сирены и взрывы в центре, на юге и востоке страны

С 19:30 в течение примерно 30 минут сирены ракетной тревоги "Цева адом" были слышны в центре, на юге и востоке Израиля. Слышны взрывы, зафиксированы падения ракет. Работает система ПРО.

В 19:32 ЦАХАЛ оповестил: из Ирана по Израилю выпущены ракеты. Гражданам следует соблюдать инструкции Управления тылом: оставаться в защищенных помещениях и не подвергать себя риску.