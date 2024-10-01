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Израиль

Иран атаковал Израиль: сирены и взрывы в центре, на юге и востоке страны

время публикации: 01 октября 2024 г., 19:40 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 20:00
Сирены ракетной тревоги в центре, на юге и востоке Израиля
Фото NEWSru.co.il

С 19:30 в течение примерно 30 минут сирены ракетной тревоги "Цева адом" были слышны в центре, на юге и востоке Израиля. Слышны взрывы, зафиксированы падения ракет. Работает система ПРО.

В 19:32 ЦАХАЛ оповестил: из Ирана по Израилю выпущены ракеты. Гражданам следует соблюдать инструкции Управления тылом: оставаться в защищенных помещениях и не подвергать себя риску.

Израиль
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