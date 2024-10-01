x
01 октября 2024
|
последняя новость: 09:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2024
|
01 октября 2024
|
последняя новость: 09:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 октября: операции в Шхеме и около Рамаллы

время публикации: 01 октября 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 06:25
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 октября: операции в Шхеме и около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 октября действовали в Шхеме и около Рамаллы (в Дир Ибзи и Аль-Бире).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 октября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

361-й день войны в Израиле: начата наземная операция в Ливане. Хронология событий