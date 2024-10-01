Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 октября: операции в Шхеме и около Рамаллы
время публикации: 01 октября 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 06:25
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 октября действовали в Шхеме и около Рамаллы (в Дир Ибзи и Аль-Бире).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 октября.