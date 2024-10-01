Массированный удар Ирана по Израилю. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press

В 19:32 ЦАХАЛ оповестил: из Ирана по Израилю выпущены ракеты. Гражданам следует соблюдать инструкции Управления тылом: оставаться в защищенных помещениях и не подвергать себя риску.

По предварительным данным, из Ирана по Израилю было выпущено около 200 баллистических ракет. Речь идет о беспрецедентной атаке со стороны Ирана. (Тегеран утверждает, что в ходе атаке было запущено около 400 ракет).

В этот период сирены звучали и на севере. По всей видимости, "Хизбалла" одновременно атаковала со стороны Ливана.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате ракетного обстрела есть легкораненые, в их числе два человека, получивших ранения в Тель-Авиве.