Массированный удар Ирана по Израилю. Фоторепортаж
время публикации: 01 октября 2024 г., 22:10 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 22:19
Фото: Flash90, Associated Press
В 19:32 ЦАХАЛ оповестил: из Ирана по Израилю выпущены ракеты. Гражданам следует соблюдать инструкции Управления тылом: оставаться в защищенных помещениях и не подвергать себя риску.
По предварительным данным, из Ирана по Израилю было выпущено около 200 баллистических ракет. Речь идет о беспрецедентной атаке со стороны Ирана. (Тегеран утверждает, что в ходе атаке было запущено около 400 ракет).
В этот период сирены звучали и на севере. По всей видимости, "Хизбалла" одновременно атаковала со стороны Ливана.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате ракетного обстрела есть легкораненые, в их числе два человека, получивших ранения в Тель-Авиве.
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