Тревога в Акко, Нагарии и окрестностях

В 16:11-16:12 1 октября в Акко, Нагарии и многих населенных пунктах Верхней и Западной Галилеи была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

ЦАХАЛ сообщает, что с ливанской территории была выпущена всего одна ракета, она успешно перехвачена. Видимо, тревога во многих населенных пунктах была вызвана опасениями, связанными с падением фрагментов ракеты и противоракеты.