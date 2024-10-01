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Израиль

Тревога в Акко, Нагарии и окрестностях

время публикации: 01 октября 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 16:44
Тревога в Акко, Нагарии и окрестностях
Chaim Goldberg/Flash90

В 16:11-16:12 1 октября в Акко, Нагарии и многих населенных пунктах Верхней и Западной Галилеи была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

ЦАХАЛ сообщает, что с ливанской территории была выпущена всего одна ракета, она успешно перехвачена. Видимо, тревога во многих населенных пунктах была вызвана опасениями, связанными с падением фрагментов ракеты и противоракеты.

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