Тревога в Акко, Нагарии и окрестностях
время публикации: 01 октября 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 16:44
В 16:11-16:12 1 октября в Акко, Нагарии и многих населенных пунктах Верхней и Западной Галилеи была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.
ЦАХАЛ сообщает, что с ливанской территории была выпущена всего одна ракета, она успешно перехвачена. Видимо, тревога во многих населенных пунктах была вызвана опасениями, связанными с падением фрагментов ракеты и противоракеты.