Тревога в округах Шарон, Дан, Яркон и Самария. Силами ПВО перехвачена ракета, запущенная из Ливана

Армия обороны Израиля прокомментировала множество ракетных тревог, прозвучавших в населенных пунктах округов Шарон, Дан, Яркон и Самария.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ливана, была перехвачена силами ПВО.

Ранее Управление тылом выпустило новое распоряжение для жителей Гуш-Дана. Жителям центра страны рекомендуется находиться рядом с бомбоубежищами. Рекомендуется воздержаться от нахождения на улице без особой на это причины.