Тревога в округах Шарон, Дан, Яркон и Самария. Силами ПВО перехвачена ракета, запущенная из Ливана
время публикации: 01 октября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 19:00
Армия обороны Израиля прокомментировала множество ракетных тревог, прозвучавших в населенных пунктах округов Шарон, Дан, Яркон и Самария.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ливана, была перехвачена силами ПВО.
Ранее Управление тылом выпустило новое распоряжение для жителей Гуш-Дана. Жителям центра страны рекомендуется находиться рядом с бомбоубежищами. Рекомендуется воздержаться от нахождения на улице без особой на это причины.