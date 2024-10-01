x
01 октября 2024
|
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2024
|
01 октября 2024
|
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога в округах Шарон, Дан, Яркон и Самария. Силами ПВО перехвачена ракета, запущенная из Ливана

время публикации: 01 октября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 19:00
ЦАХАЛ о тревоге в округах Шарон, Дан, Яркон и Самария: зафиксирован один запуск из Ливана
AP Photo/Luca Bruno

Армия обороны Израиля прокомментировала множество ракетных тревог, прозвучавших в населенных пунктах округов Шарон, Дан, Яркон и Самария.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ливана, была перехвачена силами ПВО.

Ранее Управление тылом выпустило новое распоряжение для жителей Гуш-Дана. Жителям центра страны рекомендуется находиться рядом с бомбоубежищами. Рекомендуется воздержаться от нахождения на улице без особой на это причины.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook