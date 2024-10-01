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Израиль

Итамару Бен-Гвиру доставлено письмо с муляжом взрывного устройства

время публикации: 01 октября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 18:47
Итамару Бен-Гвиру доставлено письмо с муляжом взрывного устройства
Пресс-служба полиции Израиля

Письмо, доставленное на домашний адрес министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, вызвало подозрение у охранников, они вызвали полицейского сапера.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что письмо содержало провода, подключенные к батарейке, но взрывчатых веществ в нем не было.

Конверт передан представителям системы безопасности, полиция начала расследование.

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