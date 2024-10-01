x
01 октября 2024
|
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2024
|
01 октября 2024
|
последняя новость: 19:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Теракт в Яффо, ранены не менее девяти человек

время публикации: 01 октября 2024 г., 19:15 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 19:26
Теракт в Яффо, ранены не менее девяти человек
Пресс-служба МАДА

Поступают первые сообщения о стрельбе на бульваре Иерушалаим и в синагоге на улице Аза в Яффо. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" объявила о происшествии с большим количеством раненых.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, как минимум один стрелявший, нейтрализован.

Из полиции передали, что речь, по всей видимости, идет о теракте.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что ранены как минимум девять человек, состояние четырех из них критическое.

По всей видимости, террористов было двое.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook