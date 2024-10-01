Теракт в Яффо, ранены не менее девяти человек
время публикации: 01 октября 2024 г., 19:15 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 19:26
Поступают первые сообщения о стрельбе на бульваре Иерушалаим и в синагоге на улице Аза в Яффо. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" объявила о происшествии с большим количеством раненых.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что, как минимум один стрелявший, нейтрализован.
Из полиции передали, что речь, по всей видимости, идет о теракте.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что ранены как минимум девять человек, состояние четырех из них критическое.
По всей видимости, террористов было двое.