Теракт в Яффо, ранены не менее девяти человек

Поступают первые сообщения о стрельбе на бульваре Иерушалаим и в синагоге на улице Аза в Яффо. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" объявила о происшествии с большим количеством раненых.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, как минимум один стрелявший, нейтрализован.

Из полиции передали, что речь, по всей видимости, идет о теракте.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что ранены как минимум девять человек, состояние четырех из них критическое.

По всей видимости, террористов было двое.