Вооруженное нападение в Далият аль-Кармель: двое раненых, задержаны подозреваемые

Полиция сообщает о задержании двух подозреваемых в нападении с применением огнестрельного оружия в друзском населенном пункте Далият аль-Кармель, на севере страны.

В результате стрельбы были тяжело ранены двое мужчин. Стрелявшие скрылись.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемых – жителя Исфии примерно 30 лет и жителя Далият аль-Кармель примерно 20 лет.

Расследование продолжается.