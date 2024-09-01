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Израиль

Вооруженное нападение в Далият аль-Кармель: двое раненых, задержаны подозреваемые

время публикации: 01 сентября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 09:51
Вооруженное нападение в Далият аль-Кармель: двое раненых, задержаны подозреваемые
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании двух подозреваемых в нападении с применением огнестрельного оружия в друзском населенном пункте Далият аль-Кармель, на севере страны.

В результате стрельбы были тяжело ранены двое мужчин. Стрелявшие скрылись.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемых – жителя Исфии примерно 30 лет и жителя Далият аль-Кармель примерно 20 лет.

Расследование продолжается.

Израиль
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