Вооруженное нападение в Далият аль-Кармель: двое раненых, задержаны подозреваемые
время публикации: 01 сентября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 09:51
Полиция сообщает о задержании двух подозреваемых в нападении с применением огнестрельного оружия в друзском населенном пункте Далият аль-Кармель, на севере страны.
В результате стрельбы были тяжело ранены двое мужчин. Стрелявшие скрылись.
Вскоре полиции удалось задержать подозреваемых – жителя Исфии примерно 30 лет и жителя Далият аль-Кармель примерно 20 лет.
Расследование продолжается.