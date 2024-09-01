"Хизбалла" обстреляла цель в Верхней Галилее, ранены двое израильтян

Днем 1 сентября боевики "Хизбаллы" выпустили противотанковую ракету по цели в районе Кфар-Юваль в Верхней Галилее.

Тревоги не было.

В результате обстрела ранены двое израильтян. Состояние раненых от средней тяжести до тяжелого.

"Хизбалла" подтвердила свою ответственность за этот обстрел. Заявлено, что целью было "шпионское оборудование" ЦАХАЛа.