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Израиль

"Хизбалла" обстреляла цель в Верхней Галилее, ранены двое израильтян

время публикации: 01 сентября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 17:05
"Хизбалла" обстреляла цель в Верхней Галилее, ранены двое израильтян
Ayal Margolin/Flash90

Днем 1 сентября боевики "Хизбаллы" выпустили противотанковую ракету по цели в районе Кфар-Юваль в Верхней Галилее.

Тревоги не было.

В результате обстрела ранены двое израильтян. Состояние раненых от средней тяжести до тяжелого.

"Хизбалла" подтвердила свою ответственность за этот обстрел. Заявлено, что целью было "шпионское оборудование" ЦАХАЛа.

Израиль
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