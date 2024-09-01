"Хизбалла" обстреляла цель в Верхней Галилее, ранены двое израильтян
время публикации: 01 сентября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 17:05
Днем 1 сентября боевики "Хизбаллы" выпустили противотанковую ракету по цели в районе Кфар-Юваль в Верхней Галилее.
Тревоги не было.
В результате обстрела ранены двое израильтян. Состояние раненых от средней тяжести до тяжелого.
"Хизбалла" подтвердила свою ответственность за этот обстрел. Заявлено, что целью было "шпионское оборудование" ЦАХАЛа.