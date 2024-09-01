В Хевроне ликвидирован террорист, причастный к убийству полицейских в Иудее

Бойцы спецназа "Дувдеван" ликвидировали в Хевроне террориста, убившего трех полицейских около Таркумии. По строению, в котором он скрывался, выпустили противотанковую ракету.

В строении нашли автоматическую винтовку М-16, которая передана на экспертизу.

Утром 1 сентября поступило сообщение теракте на 35-й трассе с применением огнестрельного оружия в районе Таркумии, к западу от Хеврона. Террористы обстреляли автомобиль полиции. Вскоре была констатирована смерть троих раненых.

ЦАХАЛ блокировал соседнюю арабскую деревню Идна и Хеврон.

Имена трех сотрудников полиции, которые были убиты террористами утром 1 сентября около перекрестка Таркумия в Иудее, к западу от Хеврона: капитан Арик Бен-Элиягу, 37 лет, из Кирьят-Гата; прапорщик Адас Бранц, 53 года, из Сде Моше; старшина Рони Шакури, 61 год, из Сдерота.