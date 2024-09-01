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Израиль

Лапид призвал к забастовке: "Нетаниягу и кабинет смерти решили не спасать похищенных"

время публикации: 01 сентября 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 11:39
Лапид: "Нетаниягу и кабинет смерти решили не спасать похищенных"
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер оппозиции, экс-премьер-министр и глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Нетаниягу и кабинет смерти решили не спасать похищенных. Я призываю Гистадрут, работодателей и местные власти остановить экономику".

Лапид заявил: "Они были живы. Нетаниягу и кабинет смерти решили не спасать их. Там еще есть живые заложники, сделку еще можно заключить. Нетаниягу не делает это по политическим мотивам. Он предпочитает лучше сохранить коалицию со Смотричем и Бен-Гвиром, чем сохранить жизни наших детей. Эта кровь на их руках. Я призываю каждого гражданина, чье сердце сегодня утром разбито, прийти в 19.00 на ул. Бегин, чтобы провести демонстрацию вместе с нами. Я призываю Гистадрут, работодателей и местные власти остановить экономику. Страна разваливается, продолжать так невозможно".

Израиль
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