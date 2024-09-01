Нетаниягу: "Тот, кто убивает заложников, не хочет сделки"

Офис главы правительства распространил заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу в связи с обнаружением в районе Рафиаха тел шести заложников, убитых террористами ХАМАСа.

В заявлении Нетаниягу сказано: "Мы переживаем трудный день. Сердце всей нации разрывается. Меня, как и всех граждан Израиля, до глубины души потрясло страшное хладнокровное убийство шестерых наших похищенных... Вместе со всем народом, моя жена и я разделяем глубокую скорбь семей. Мы все скорбим вместе с ними. Я хочу выразить глубокую признательность нашим силам, отважным солдатам ЦАХАЛа и бойцам ШАБАКа, которые рискуют своими жизнями ради возвращения наших сыновей и дочерей".

"Я говорю террористам ХАМАСа, которые убили наших заложников, и я говорю их лидерам – их кровь на ваших руках. Мы не успокоимся и не остановимся. Мы будем преследовать вас, мы настигнем вас, и мы сведем с вами счеты.", – заявил Нетаниягу.

Далее в заявлении Нетаниягу говорится: "Граждане Израиля, мы сражаемся на всех фронтах с жестоким врагом, который хочет убить всех нас. Только сегодня утром он убил трех полицейских в Хевроне. Моя жена и я выражаем глубокие соболезнования их семьям. Мы видели невообразимую жестокость убийц из ХАМАСа 7 октября, и мы увидели ее снова в туннелях под Рафиахом. Тот факт, что ХАМАС продолжает совершать такие зверства, как те, что он совершил седьмого октября, обязывает нас сделать все возможное, чтобы он не смог совершить эти зверства снова. Граждане Израиля, наши усилия по освобождению наших заложников продолжаются без перерыва. С декабря ХАМАС отказывается вести настоящие переговоры. Три месяца назад, 27 мая, Израиль согласился на сделку по освобождению заложников при полной поддержке Соединенных Штатов. ХАМАС отказался. Даже после того, как Соединенные Штаты обновили условия сделки 16 августа – мы согласились, а ХАМАС снова отказался. В эти дни, когда Израиль ведет интенсивные переговоры с посредниками, чтобы достичь соглашения, ХАМАС продолжает категорически отвергать любое предложение. Более того, в то же самое время он убил шестерых наших заложников. Тот, кто убивает заложников – не хочет сделки".

"Мы не отступим. Правительство Израиля обязуется, и я лично обязуюсь, продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование", – подчеркнул Нетаниягу.