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Израиль

Лапид: "Наши сыновья и дочери умирают, а Нетаниягу занят манипуляциями"

время публикации: 01 сентября 2024 г., 00:17 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 00:17
Лапид: "Наши сыновья и дочери умирают, а Нетаниягу занят манипуляциями"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава оппозиции Яир Лапид опубликовал заявление в связи с заявлением пресс-службы ЦАХАЛа об обнаружении тел в Газе.

"Наши сыновья и дочери брошены на произвол судьбы и умирают в плену, а Нетаниягу занят манипуляциями. Его интересуют не "филадельфийский коридор" и не прививки от полиомиелита, а только целостность коалиции, только вопрос о том, как сохранить рядом Смотрича и Бен-Гвира. По пути он разрушает семьи и весь народ Израиля", - заявил Яир Лапид.

Глава оппозиции добавил: "Мы продолжим поддерживать семьи, обнимать их и оберегать в тяжелые для них часы".

Израиль
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