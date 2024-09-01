Лапид: "Наши сыновья и дочери умирают, а Нетаниягу занят манипуляциями"
время публикации: 01 сентября 2024 г., 00:17 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 00:17
Глава оппозиции Яир Лапид опубликовал заявление в связи с заявлением пресс-службы ЦАХАЛа об обнаружении тел в Газе.
"Наши сыновья и дочери брошены на произвол судьбы и умирают в плену, а Нетаниягу занят манипуляциями. Его интересуют не "филадельфийский коридор" и не прививки от полиомиелита, а только целостность коалиции, только вопрос о том, как сохранить рядом Смотрича и Бен-Гвира. По пути он разрушает семьи и весь народ Израиля", - заявил Яир Лапид.
Глава оппозиции добавил: "Мы продолжим поддерживать семьи, обнимать их и оберегать в тяжелые для них часы".