Штаб семей похищенных: "Завтра страна содрогнется"

Штаб семей похищенных отреагировал на сообщение пресс-службы ЦАХАЛа об обнаружении тел в Газе.

"Нетаниягу бросил похищенных на произвол судьбы. Теперь это факт. Завтра страна содрогнется. Мы призываем граждан готовиться. Жизнь в стране замрет.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в секторе Газы обнаружены несколько тел. Для их эвакуации и опознания потребуются несколько часов.

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