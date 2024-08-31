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31 августа 2024
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Израиль

Штаб семей похищенных: "Завтра страна содрогнется"

время публикации: 31 августа 2024 г., 23:40 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 23:40
Штаб семей похищенных: "Завтра страна содрогнется"
Avshalom Sassoni/Flash90

Штаб семей похищенных отреагировал на сообщение пресс-службы ЦАХАЛа об обнаружении тел в Газе.

"Нетаниягу бросил похищенных на произвол судьбы. Теперь это факт. Завтра страна содрогнется. Мы призываем граждан готовиться. Жизнь в стране замрет.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в секторе Газы обнаружены несколько тел. Для их эвакуации и опознания потребуются несколько часов.

Все дополнительные подробности строго запрещены к публикации цензурой.

Израиль
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