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Израиль

Майк Бен-Ари, обвиняемый в мошенничестве на $60 млн, предстал перед судом

время публикации: 01 сентября 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 16:45
Майк Бен-Ари, обвиняемый в мошенничестве на $60 млн, предстал перед судом
Avshalom Sassoni/Flash90

1 сентября в окружном суде в Тель-Авиве состоялось заседание по делу о крупном мошенничестве по стандартной схеме пирамиды Понци – обещание инвесторам высокого гарантированного дохода путем инвестиции средств в иностранные фонды.

Перед судом предстал Майк Бен-Ари, который был депортирован из Боснии и Герцеговины в Израиль в декабре 2022 года. Его задержали в июле 2022 года по запросу властей Израиля.

Майк Бен-Ари обвиняется в мошенничестве на сумму 60 миллионов долларов. Его жертвами стали сотни инвесторов. В 2021 году, когда израильская полиция начала расследование против него, и он был отпущен судом под домашний арест, и Бен-Ари скрылся из страны, использовав загранпаспорт своего друга Нахума Айзенштата.

Сам Айзенштат позднее был осужден за создание помех следствию и приговорен к 7 месяцам общественных работ и штрафу в 50 тысяч шекелей.

Израиль
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