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Израиль

Стрельба на предприятии в Негеве, четверо раненых

время публикации: 01 сентября 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 11:16
Столкновение на предприятии в Негеве, четверо раненых
Flash90

Утром 1 сентября в ходе вооруженного столкновения на предприятии в Абу Куйдаре, восточней Беэр-Шевы, были ранены четыре человека, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Один из них, мужчина около 30 лет, в тяжелом состоянии, также ранения средней тяжести получил мужчина около 50 лет, еще двое были ранены легко.

Полиция проводит расследование.

Израиль
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