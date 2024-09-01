Стрельба на предприятии в Негеве, четверо раненых

Утром 1 сентября в ходе вооруженного столкновения на предприятии в Абу Куйдаре, восточней Беэр-Шевы, были ранены четыре человека, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Один из них, мужчина около 30 лет, в тяжелом состоянии, также ранения средней тяжести получил мужчина около 50 лет, еще двое были ранены легко.

Полиция проводит расследование.