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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 сентября: предотвращен теракт в Иерусалиме

время публикации: 01 сентября 2024 г., 06:13 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 06:21
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 сентября: предотвращен теракт в Иерусалиме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 сентября действовали в Дженине и около Дженина (в Буркине), в Шхеме (в лагере Аскар аль-Джадид) и около Шхема (в Себастии, Касре), в Хевроне и около Хеврона (в Хальхуле, Дуре, Сиире, Ятте). На КПП "Элиас" был задержан житель Калькилии, ранее освобожденный из тюрьмы.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Около КПП "Хизмэ", к северу от Иерусалима, в двух автомобилях были найдены взрывные устройства и оружие. Ведется розыск водителей автомобилей. Судя по имеющимся данным, предотвращен теракт в Иерусалиме.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 сентября.

Израиль
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