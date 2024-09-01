Внимание, розыск: пропала 31-летняя Рут Наоми Хес из Бней-Брака

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 31-летней Рут Наоми Хес из Бней-Брака. В последний раз ее видели около полудня 31 августа, когда она выходила из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: карие глаза, носит линзы голубого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-6796452.