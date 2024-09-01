Внимание, розыск: пропала 31-летняя Рут Наоми Хес из Бней-Брака
время публикации: 01 сентября 2024 г., 00:22 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 05:17
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 31-летней Рут Наоми Хес из Бней-Брака. В последний раз ее видели около полудня 31 августа, когда она выходила из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: карие глаза, носит линзы голубого цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-6796452.