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Израиль

Подтверждено: около Таркумии террористами были убиты трое полицейских

время публикации: 01 сентября 2024 г., 10:25 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 10:31
Подтверждено: около Таркумии террористами были убиты трое полицейских
Wisam Hashlamoun/Flash90

Генеральный инспектор полиции Израиля Даниэль Леви подтвердил, что в результате теракта около Таркумии (в Иудее) были убиты трое сотрудников правоохранительных органов.

Имена убитых будут опубликованы позже.

Утром 1 сентября поступило сообщение об обстреле на 35-й трассе в районе Таркумии, к западу от Хеврона. Был обстрелян автомобиль сил безопасности, в котором находились три человека – двое мужчин (примерно 30 и 50 лет) и одна женщина (примерно 30 лет). Они получили смертельные ранения.

ЦАХАЛ ведет розыск террористов. Блокирована соседняя арабская деревня Идна.

Израиль
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Теракт в Иудее, около Таркумии: убиты трое полицейских