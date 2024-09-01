Подтверждено: около Таркумии террористами были убиты трое полицейских

Генеральный инспектор полиции Израиля Даниэль Леви подтвердил, что в результате теракта около Таркумии (в Иудее) были убиты трое сотрудников правоохранительных органов.

Имена убитых будут опубликованы позже.

Утром 1 сентября поступило сообщение об обстреле на 35-й трассе в районе Таркумии, к западу от Хеврона. Был обстрелян автомобиль сил безопасности, в котором находились три человека – двое мужчин (примерно 30 и 50 лет) и одна женщина (примерно 30 лет). Они получили смертельные ранения.

ЦАХАЛ ведет розыск террористов. Блокирована соседняя арабская деревня Идна.