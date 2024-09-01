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Израиль

Галант: военно-политический кабинет должен отменить решение по Филадельфийскому коридору

время публикации: 01 сентября 2024 г., 10:17 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 10:21
Галант: военно-политический кабинет должен отменить решение по Филадельфийскому коридору
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 1 сентября: "Военно-политический кабинет должен немедленно собраться на заседание и отменить решение, принятое в четверг".

"Это слишком поздно для похищенных, которые были жестоко убиты. Необходимо вернуть домой всех, кто еще остался в руках ХАМАСа. Государство Израиль сведет счеты с главами террористов ХАМАСа. До последнего", – сказал Галант.

Вскоре после этого стало известно, что заседание правительства Израиля, которое должно было состояться сегодня, отменено.

30 августа военно-политический кабинет Израиля принял решение утвердить карты, на которых обозначено присутствие ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре" – на границе между Газой и Египтом. Фактически это означает, что правительство утвердило, что ЦАХАЛ остается на данной территории, вопреки позиции министра обороны Йоава Галанта.

Как отмечалось ранее, власти Египта возражают против постоянного присутствия ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре", но более всего Каир опасается того, что израильские военные сохранят контроль над КПП "Рафиах".

Израиль
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Военно-политический кабинет Израиля утвердил карты присутствия ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре"