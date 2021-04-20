61% читателей NEWSru.co.il считают, что Нетаниягу должен уступить пост главы "Ликуда", но 35% хотят видеть его премьером. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Формирование коалиции после выборов в Кнессет 24-го созыва".

В опросе, который проводился в течение одних суток, 19-20 апреля, приняли участие 2543 респондентов (1995 из них ответили на все 19 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что 50% наших читателей считают, что на выборах в Кнессет 24-го созыва не было победителя. Почти 27% считают, что победу одержал "Ликуд", набрав наибольшее число мандатов. 16% считают победителем правый блок (включая сторонников и противников Нетаниягу). 3% считают победителем левый блок (включая арабские партии).

44% уверены, что по итогам переговоров коалицию создать не удастся, и будут объявлены пятые выборы (за последние два года). 19% считают, что в итоге будет создана коалиция при ротации Лапид-Беннет. 17% верят в создание коалиции под руководством Нетаниягу. 6% полагают, что будет создана при ротации Нетаниягу-Беннет. Прочие говорят о других вариантах коалиции или затрудняются с прогнозом.

Вопрос: "Если никому из кандидатов не удастся сформировать коалицию, какое решение вы считаете правильным?" 27% в такой ситуации выступают за пятые выборы. 22% – за ротационное правительство Лапид-Саар, 17% – за ротационное правительство Лапид-Беннет, 14% – за ротационное правительство Нетаниягу-Беннет.

При этом, отвечая на вопрос "Какой вариант коалиции предпочтителен для вас?", наши читатели чаще прочего говорят о таких двух вариантах: 1) "Еш Атид" – "Ямина" – "Тиква Хадаша" – "Кахоль Лаван" – НДИ – "Авода" – МЕРЕЦ – при поддержке Объединенного списка – 41%, 2) "Ликуд" – "Ямина" – ультраортодоксы – "Тиква Хадаша" – "Ционут Датит" – 26%.

Вопрос: "Допустимо ли, с вашей точки зрения, нарушение обещания, данного политиком перед выборами, если это позволит избежать пятых выборов?" 45% респондентов отвечают: недопустимо. 28% говорят: допустимо. 22% выбирают ответ: "Зависит от того, о ком мы говорим".

Вопрос: "Допустимо ли для вас в принципе создание коалиции, опирающейся на "не сионистские" партии (РААМ и Объединенный список)?" 46%: недопустимо. 39%: допустимо.

Вопрос: "Как вы считаете, должна ли партия "Тиква Хадаша" отказаться от своих предвыборных обещаний и присоединиться к коалиции Нетаниягу?" 57%: не должна. 36%: должна.

Вопрос: "Как вы считаете, должна ли партия "Ционут Датит" согласиться на участие в коалиции при поддержке РААМ?" 61%: не должна. 18%: должна.

61% опрошенных считают, что Нетаниягу должен уступить место главы партии другому депутату от "Ликуда", чтобы дать шанс на создание коалиции. 27% заявляют, что он этого не должен делать.

При этом 45% против выдвижения Нетаниягу кандидатом на пост президента Израиля. 28% относятся к такой инициативе нейтрально, 21% – позитивно.

55% наших читателей поддерживают законопроект, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных преступлениях, формировать коалицию. 36% не поддерживают.

74% поддерживают законопроект, ограничивающий период пребывания премьер-министра на своем посту двумя каденциями. 19% – против.

Но только 40% поддерживают законопроект, запрещающий уголовное преследование премьер-министра в период его каденции. 52% выступают против.

В то же время 53% наших читателей хотели бы, чтобы на следующих выборах глава правительства выбирался прямым голосованием. Против этого только 27%.

При этом на посту премьер-министра наши читатели хотели бы видеть: Биньямина Нетаниягу – 35%, Яира Лапид – 21%, Авигдора Либермана – 17%, Гидеона Саара – 13%. Прочие кандидаты получают менее 5% поддержки.

Отметим, что хотя немногие наши читатели голосуют за партии "Тиква Хадаша" и "Ямина", эти партии лидируют в "коалиционном рейтинге". Отвечая на вопрос "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в правящей коалиции?", 81% назвали "Тиква Хадаша", 75% – "Ямина". Далее следуют: НДИ – 67%, "Еш Атид" – 59%, "Кахоль Лаван" – 52%, "Ликуд" – 52%. Прочие партии назвали менее половины читателей.

При ответе на вопрос "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в правящей коалиции?" наши читатели чаще всего называли: "Общий список" (ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД) – 70%, ШАС – 58%, "Яадут а-Тора" – 58%, РААМ – 57%. Против других партий выступают менее половины читателей.