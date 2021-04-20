61% читателей NEWSru.co.il считают, что Нетаниягу должен уступить пост главы "Ликуда", но 35% хотят видеть его премьером. Итоги опроса
На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Формирование коалиции после выборов в Кнессет 24-го созыва".
В опросе, который проводился в течение одних суток, 19-20 апреля, приняли участие 2543 респондентов (1995 из них ответили на все 19 вопросов).
ИТОГИ ОПРОСА
Проведенный опрос показал, что 50% наших читателей считают, что на выборах в Кнессет 24-го созыва не было победителя. Почти 27% считают, что победу одержал "Ликуд", набрав наибольшее число мандатов. 16% считают победителем правый блок (включая сторонников и противников Нетаниягу). 3% считают победителем левый блок (включая арабские партии).
44% уверены, что по итогам переговоров коалицию создать не удастся, и будут объявлены пятые выборы (за последние два года). 19% считают, что в итоге будет создана коалиция при ротации Лапид-Беннет. 17% верят в создание коалиции под руководством Нетаниягу. 6% полагают, что будет создана при ротации Нетаниягу-Беннет. Прочие говорят о других вариантах коалиции или затрудняются с прогнозом.
Вопрос: "Если никому из кандидатов не удастся сформировать коалицию, какое решение вы считаете правильным?" 27% в такой ситуации выступают за пятые выборы. 22% – за ротационное правительство Лапид-Саар, 17% – за ротационное правительство Лапид-Беннет, 14% – за ротационное правительство Нетаниягу-Беннет.
При этом, отвечая на вопрос "Какой вариант коалиции предпочтителен для вас?", наши читатели чаще прочего говорят о таких двух вариантах: 1) "Еш Атид" – "Ямина" – "Тиква Хадаша" – "Кахоль Лаван" – НДИ – "Авода" – МЕРЕЦ – при поддержке Объединенного списка – 41%, 2) "Ликуд" – "Ямина" – ультраортодоксы – "Тиква Хадаша" – "Ционут Датит" – 26%.
Вопрос: "Допустимо ли, с вашей точки зрения, нарушение обещания, данного политиком перед выборами, если это позволит избежать пятых выборов?" 45% респондентов отвечают: недопустимо. 28% говорят: допустимо. 22% выбирают ответ: "Зависит от того, о ком мы говорим".
Вопрос: "Допустимо ли для вас в принципе создание коалиции, опирающейся на "не сионистские" партии (РААМ и Объединенный список)?" 46%: недопустимо. 39%: допустимо.
Вопрос: "Как вы считаете, должна ли партия НДИ отказаться от своих предвыборных обещаний и присоединиться к коалиции с ультраортодоксами?" 57%: не должна. 27%: должна.
Вопрос: "Как вы считаете, должна ли партия "Тиква Хадаша" отказаться от своих предвыборных обещаний и присоединиться к коалиции Нетаниягу?" 57%: не должна. 36%: должна.
Вопрос: "Как вы считаете, должна ли партия "Ционут Датит" согласиться на участие в коалиции при поддержке РААМ?" 61%: не должна. 18%: должна.
61% опрошенных считают, что Нетаниягу должен уступить место главы партии другому депутату от "Ликуда", чтобы дать шанс на создание коалиции. 27% заявляют, что он этого не должен делать.
При этом 45% против выдвижения Нетаниягу кандидатом на пост президента Израиля. 28% относятся к такой инициативе нейтрально, 21% – позитивно.
55% наших читателей поддерживают законопроект, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных преступлениях, формировать коалицию. 36% не поддерживают.
74% поддерживают законопроект, ограничивающий период пребывания премьер-министра на своем посту двумя каденциями. 19% – против.
Но только 40% поддерживают законопроект, запрещающий уголовное преследование премьер-министра в период его каденции. 52% выступают против.
В то же время 53% наших читателей хотели бы, чтобы на следующих выборах глава правительства выбирался прямым голосованием. Против этого только 27%.
Если бы выборы состоялись сейчас, 32% читателей проголосовали бы за НДИ (во главе с Авигдором Либерманом) – примерно столько же голосов наших читателей получила эта партия на выборах в Кнессет 24-го созыва. За "Ликуд" (во главе с Биньямином Нетаниягу) проголосовали бы 28% читателей – больше, чем на недавних выборах. При этом только 5% наших читателей в настоящее время готовы были бы голосовать за "Ликуд" во главе с другим лидером. 17% отдали ли бы свои голоса партии "Еш Атид" (во главе с Яиром Лапидом) – меньше, чем на недавних выборах. Партия "Тиква Хадаша" (во главе с Гидеоном Сааром) получает поддержку 6% наших читателей – меньше, чем на недавних выборах. "Ямина" (во главе с Нафтали Беннетом) – 3%, "Ционут Датит" (во главе с Бецалелем Смотричем) – 2% (примерно столько же у этих партий было на выборах).
При этом на посту премьер-министра наши читатели хотели бы видеть: Биньямина Нетаниягу – 35%, Яира Лапид – 21%, Авигдора Либермана – 17%, Гидеона Саара – 13%. Прочие кандидаты получают менее 5% поддержки.
Отметим, что хотя немногие наши читатели голосуют за партии "Тиква Хадаша" и "Ямина", эти партии лидируют в "коалиционном рейтинге". Отвечая на вопрос "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в правящей коалиции?", 81% назвали "Тиква Хадаша", 75% – "Ямина". Далее следуют: НДИ – 67%, "Еш Атид" – 59%, "Кахоль Лаван" – 52%, "Ликуд" – 52%. Прочие партии назвали менее половины читателей.
При ответе на вопрос "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в правящей коалиции?" наши читатели чаще всего называли: "Общий список" (ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД) – 70%, ШАС – 58%, "Яадут а-Тора" – 58%, РААМ – 57%. Против других партий выступают менее половины читателей.
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