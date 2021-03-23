Иерусалим:
6 - 9°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
15 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 марта 2021 г., 22:11

Виртуальный exit poll NEWSru.co.il: как голосовали наши читатели на выборах в Кнессет 24-го созыва

Эксклюзив NEWSru Israel
время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Виртуальный exit poll NEWSru.co.il: как голосовали наши читатели на выборах в Кнессет 24-го созыва

Во вторник, 23 марта, прошли выборы в Кнессет 24-го созыва, четвертые парламентские выборы в Израиле за последние два года.

В день выборов редакция NEWSru.co.il проводила опрос, в ходе которого выяснялось, как проголосовали наши читатели. В списке были перечислены все 37 партий и блоков, которые были допущены центральной избирательной комиссией и не отказались в дальнейшем от участия в выборах.

Мы публикуем данные этого опроса после того, как избирательные участки были закрыты (после 22:00).


В опросе, который проводился с 17:00 до 22:00, приняли участие 4217 респондентов. Из них 4037 назвали партию или блок, которой отдали свой голос. То есть свой выбор сделали около 96% участников опроса.

Активность респондентов была ниже, чем во время аналогичного опроса год назад.

ИТОГИ ОПРОСА

Результаты, публикуемые ниже, показывают, как распределились голоса читателей NEWSru.co.il с учетом данных только по тем респодентам, которые сделали выбор. То есть за вычетом 4% участников опроса, не проголосовавших по разным причинам.

НДИ – 34,0% (на прошлых выборах: 03.2020 – 42,2%; 09.2019 – 45,1%; 04.2019 – 31,0%)

"Ликуд" – 23,8% (32,3%; 28,8%; 26,6%)

"Еш Атид" – 20,7% (блок "Кахоль Лаван", в составе которого была эта партия на прошлых выборах – 16,7%; 16,1%; 20,6%)

"Тиква Хадаша" – 8,5% (новая партия, в прошлых выборах не участвовала)

"Ямина" – 3,6% (примерно тот же результат на прошлых выборах)

"А-Ционут а-Датит" – 2,1% (новая партия, в прошлых выборах не участвовала)


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 марта 2021
Завершились выборы в Кнессет 24-го созыва. Результаты национальных exit polls

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:43 Победители и проигравшие на выборах в Кнессет – в поисках перебежчиков. Итоги политической недели
05:43 Прогноз погоды на 26 марта: прохладно, слабые дожди на севере и в центре
03:00 Израиль перешел на летнее время
00:17 В Бат-Яме автомобиль сбил велосипедиста, пострадавший в тяжелом состоянии
23:40 Выборы 2021: противникам Нетаниягу предложено создать правительство чрезвычайного положения
22:23 СМИ: известный шеф-повар находится в тяжелом состоянии после нападения грабителя
21:21 Электровелосипедист, сбивший насмерть 88-летнего Петра Алепьева, получил четыре месяца общественных работ
21:13 СМИ: в минздраве вновь обсуждается введение ограничений на полеты за границу
20:57 В Рахате автомобиль сбил 6-летнюю девочку
20:12 ЦИК опубликовал окончательные результаты подсчета голосов
Загрузка...