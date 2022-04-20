В дни праздника Храмовую гору посетило рекордное число евреев

20 апреля на Храмовую гору поднялись 1538 еврейских паломников. С начала праздника Песах Храмовую гору посетили 3813 евреев, рекордный показатель за дни праздничной недели.

В утренние часы на Храмовой горе несколько раз возникали столкновения, в ходе которых арабы бросали в полицейских камни и бутылки с воспламеняющейся смесью. В одном из эпизодов бутылки были брошены из мечети "Аль-Акса". Одна из бутылок упала на ковер у входа в мечеть, что привело к пожару, который немедленно был потушен.

"Арабские бандиты используют бутылки с воспламеняющейся смесью. Пусть стыдятся", – заявил глава отдела пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдри. Арабы утверждали, что пожар вспыхнул в результате применения полицейскими и бойцами пограничной полиции (МАГАВ) огнестрельного оружия.

В ходе визита на Храмовую гору были задержаны трое евреев, совершавших запрещенные в этом месте ритуальные действия.

Как сообщалось накануне, политическое руководство Израиля приняло решение временно запретить евреям посещать Храмовую гору. Запрет вступит в силу 22 апреля и будет действовать до окончания мусульманского месяца Рамадан (1 мая).

Возле Стены Плача состоялась церемония благословения коэнов. В ходе церемонии не было каких-либо инцидентов. По сообщению представителей "Фонда наследия Стены Плача", в двух церемониях, 18 и 20 апреля, приняли участие более двадцати тысяч человек.

В настоящий момент продолжаются переговоры между главами организации "Им Тирцу" и представителями полиции по поводу намерения правых активистов провести вечером "Марш с флагами" от площади Сафра вдоль стен Старого города. В полиции заявляют, что изначальный маршрут утвержден не будет. По словам офицеров полиции, организаторы уже согласились на проведение Марша по альтернативному маршруту, однако позже отказались от достигнутых договоренностей. Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир ( "Ционут Датит") заявил, что примет участие в Марше. "Беннет капитулировал перед ХАМАСом, закрыв доступ евреям на Храмовую гору. Мы не имеем права капитулировать в Иерусалиме", – заявил он.