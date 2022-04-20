Беспорядки на Храмовой горе, арабы едва не подожгли ковер у входа в мечеть

Арабы бросали камни и бутылки с воспламеняющейся смесью в сторону полицейских и еврейских паломников на Храмовой горе.

Как сообщил представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке, одна из бутылок упала на ковер у входа в мечеть "Аль Акса". На месте вспыхнул пожар, который был немедленно потушен. "Палестинские бандиты используют бутылки с воспламеняющейся смесью. Стыдитесь", - заявил подполковник Авихай Эдраи.

Арабы, в свою очередь, утверждают, что пожар вспыхнул, так как силы безопасности применили огнестрельное оружие.

По сообщениям арабских источников, в утренние часы на Храмовую гору поднялись не менее 700 евреев.

Возле Стены Плача продолжается утренняя молитва и благословение коэнов. Как сообщил NEWSru.co.il один из участников церемонии, на сей раз число людей, присутствующих на месте заметно выше, чем в прошлый раз. Никакие инциденты не зафиксированы.